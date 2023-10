Verstappen verwacht zware race in Austin

Max Verstappen heeft de wereldtitel al op zak, maar dat betekent niet dat hij rustig aan gaat doen. Aankomend weekend gaat hij in Austin weer op jacht naar de zege. Verstappen heeft er zeer veel zin in, maar hij stelt wel dat het weer een zwaar raceweekend gaat worden.

Verstappen werd twee weken geleden voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. In Austin heeft hij dan ook niets meer te verliezen, maar de Nederlander gaat wel gewoon op jacht naar een goed resultaat. Hij kan zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen evenaren en hij kan zijn puntenaantal ook nog verder uitbreiden. Aangezien er weer een sprintrace op de planning staat, kan hij veel punten pakken.

Sfeer

De race op het Circuit of the Americas is in ieder geval zeer populair onder de teams en de coureurs. Ook Verstappen heeft er zeer veel zin in, zo laat hij weten in zijn vooruitblik: "Ik kijk er enorm naar uit om dit weekend in Austin te racen, als team hebben we daar veel speciale herinneringen. De sfeer op COTA is als op geen enkel ander circuit, er zijn daar altijd zoveel Red Bull-fans die ons aanmoedigen."

Sprint

Voor het tweede raceweekend op rij staat er ook weer een sprintrace op het programma. Verstappen kent inmiddels de mogelijk valkuilen van dit concept: "Natuurlijk is het ook weer een sprintweekend. Daardoor kan het weer behoorlijk hectisch gaan worden voor ons, want we hebben maar één sessie om te proberen de optimale balans in de auto te vinden. Het lijkt er ook op dat we met hoge temperaturen te maken gaan krijgen, dus ik verwacht alweer een zware race."