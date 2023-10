Trotse Wolff kondigt nieuwe vloer aan: "Onze laatste update van het seizoen"

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Het is de eerste race van de aanstaande triple header en de teams kunnen dus goed scoren. Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt ernaar uit en hij wil de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap aangaan.

Mercedes staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, het verschil met rivaal Ferrari is echter niet zo groot. De kans is dan ook aanwezig dat de Duitse renstal nog wordt ingehaald door Ferrari. Anderhalve week geleden in Qatar scoorde Mercedes niet zoveel punten aangezien coureurs Lewis Hamilton en George Russell elkaar raakten in de eerste bocht. Hamilton viel hierdoor uit.

Crash

Teambaas Toto Wolff kijkt in zijn vooruitblik dan ook eerst terug. De Oostenrijker baalde van de crash, maar in zijn preview laat hij wel weten trots te zijn op de manier waarop zijn mensen met het incident omgingen: "Het was bemoedigend om te zien hoe onze coureurs en onze mensen reageerden. Lewis en George weten allebei dat het teambelang op een staat en dat trekken ze ook niet in twijfel. Ik weet zeker dat we vanaf dit punt gaan doorgroeien. We focussen ons nu op Austin en we moeten ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk punten scoren."

Updates

Wolff is dol op de Amerikaanse Grand Prix en hij is dan ook lovend over het Circuit of the Americas. Op COTA introduceert Mercedes nieuwe onderdelen en Wolff legt het uit: "We nemen een aangepaste vloer mee, dat is de laatste significante update die we dit seizoen op de baan introduceren. Hopelijk geeft het ons een klein voordeel, maar het is vooral een belangrijke stap voor ons ontwikkelingsproces van de W15. De strijd voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap is ook intenser geworden. We blijven pushen en we willen zoveel mogelijk punten scoren."