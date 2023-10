Mick Schumacher werkt Hypercar-test af voor Alpine

Het lijkt er sterk op dat Mick Schumacher aankomend seizoen weer racet. De Duitser is momenteel de reservecoureur van Mercedes, maar een avontuur in het World Endurance Championship is dichtbij. Vandaag werkt hij namelijk een test af voor het WEC-team van Alpine.

Schumacher wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar de enduranceracerij. Hij staat op de radar van Alpine, de Franse renstal gaat vanaf volgend seizoen immers deelnemen aan het WEC met een eigen Hypercar. Momenteel wordt er getest met de A424 en ook Schumacher mag meters gaan maken. Volgens Duitse media komt Schumacher vandaag in actie tijdens een test op het circuit van Jerez in Spanje.

Het team van Alpine heeft tegenover Motorsport-Magazin bevestigd dat Schumacher vandaag in actie komt tijdens de testdag. Alpine heeft al meerdere tests uitgevoerd met de A424 en daarbij kwamen al meerdere coureurs in actie. Volgend seizoen gaat het team met deze wagen in de Hypercar-klasse rijden in het WEC. Schumacher werd al eerder in verband gebracht met de overstap naar Alpine. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf wel aan dat hij hoopt dat Schumacher deze rol kan combineren met een reserverol bij het Duitse Formule 1-team.