LKY SUNZ baalt van afwijzing: "Haas zou nu ook niet zijn toegelaten"

Autosportfederatie FIA zette begin dit jaar de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Uiteindelijk werden alleen de plannen van Andretti Cadillac goedgekeurd. Bij LKY SUNZ zijn ze niet blij met hun afwijzing, ze stellen dat ook Haas onder deze omstandigheden nooit de sport had kunnen betreden.

Nadat de FIA naar buiten kwam met het nieuws, klopten meerdere geïnteresseerde partijen op de deur. Naast Andretti Cadillac, maakten ook de teams van Hitech, Rodin Carlin, LKY SUNZ en Formula Equal bekend dat ze de Formule 1 wilden betreden. Formula Equal viel al in een vroeg stadium af en aangezien alleen de plannen van Andretti zijn goedgekeurd, zijn ook Hitech, Rodin en LKY SUNZ afgevallen.

Bij LKY SUNZ zijn ze daar niet zo blij mee. Ze hadden grootste plannen, maar de FIA zag daar geen heil in. LKY SUNZ-kopstuk Benjamin Durand laat aan The Race weten dat hij hier niet blij mee is: " De lat ligt tegenwoordig zo hoog dat Haas, kijkend naar hun plannen van toen, onder deze eisen was afgewezen. We wisten dat de kans op afwijzing bestond, maar ik had eerlijk gezegd verwacht dat ze twaalf teams zouden toelaten. Dan zou het tussen ons en de andere twee gaan. Ik kan zeggen dat we op hetzelfde niveau waren als AlphaTauri en Haas."