Russell niet tegen komst Andretti: "Kwaliteit boven kwantiteit"

Het is nog steeds niet helemaal zeker of Andretti Cadillac mag gaan deelnemen aan de Formule 1. De Amerikanen hebben goedkeuring gekregen van de FIA, maar ze moeten nu nog de FOM overtuigen. George Russell heeft het nieuws ook gelezen en hij laat weten niet tegen de komst van een elfde team te zijn.

Autosportfederatie FIA zette de deur voor mogelijke nieuwe teams begin dit jaar op een kiertje. Geïnteresseerde partijen mochten zich melden, maar uiteindelijk kwam alleen Andretti door het strenge selectieproces heen. De Amerikanen zijn zeer ambitieus, maar vanuit de Formule 1 klinkt weinig enthousiasme. Niet iedereen zit te wachten op de komst van een nieuwe concurrent, vooral de meeste van de huidige teams zijn geen fan.

Toevoeging

Terwijl de teams zich niet al te positief uitspreken over de mogelijke komst van Andretti, zijn de coureurs een stuk positiever. Meerdere coureurs spraken zich al uit in het voordeel van Andretti. Mercedes-coureur George Russell laat aan de internationale media weten dat Andretti genoeg kwaliteit heeft: "Ik denk dat de Formule 1 het allerhoogste is en dat we echte kwaliteit willen zien in de competitie. Ik ben er dus niet voor of tegen. Maar als er een nieuw team bijkomt, dan moet het een kwalitatieve renstal zijn die iets toevoegt aan de sport."

Competitie

Russell wil zich dus niet al te sterk uitspreken over de mogelijke komst van Andretti. De Britse Mercedes-coureur stelt wel dat een sterke competitie belangrijk is en dat Andretti daar mogelijk aan kan bijdragen: "We willen die competitie zien, in een ideale wereld wil je alle tien de teams met elkaar zien vechten. Ik weet zeker dat de Formule 1 voor de best mogelijke conclusie zal gaan kiezen, wat dat ook mag zijn. We moeten wel voor kwaliteit over kwantiteit gaan."