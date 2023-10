FIA heropent onderzoek naar oversteekactie Hamilton

Autosportfederatie FIA gaat een week na de Qatarese Grand Prix kijken naar de straf die Lewis Hamilton daar ontving. De Brit viel in de eerste ronde uit waarna hij de baan overstak om zo sneller terug te keren bij zijn team. Hij ontving een boete en de FIA gaat nu nogmaals naar deze straf kijken.

Hamilton stak het circuit over na zijn crash met Mercedes-teamgenoot George Russell. Er kwam geen auto aan, maar het is wel tegen de regels van de FIA. Hamilton ontving uiteindelijk een boete van 50.000 euro waarvan 25.000 euro voorwaardelijk. De FIA laat vandaag weten dat ze de zaak heropenen, niet omdat ze Hamilton zwaarder willen straffen, maar omdat ze willen kijken of ze soortgelijke acties in de toekomst zwaarder kunnen bestraffen.

Het gaat er dus om dat ze een precedent willen scheppen. Volgens de FIA heeft Hamilton zijn excuses aangeboden, maar omdat hij een groot rolmodel is voor jonge coureurs, heeft hij met het oversteken van de baan misschien een verkeerde indruk achter gelaten bij de aanstormende talenten. De aankondiging van de FIA volgt vlak na een incident tijdens het WK karting in het Italiaanse Franciacorta. De jonge Brit Joe Turney duwde daar zijn kart de baan op om na een incident weer verder te gaan, maar hij werd geraakt door een andere karter. Turney raakte hierbij geblesseerd aan zijn benen.