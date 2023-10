FIA laakt houding FOM over toetreden nieuwe teams

De FOM onder leiding van Stefano Domenicalli staat niet echt te wachten op de komst van Andretti als elfde F1-team. FIA-president Mohammed Ben Sulayem stelt dat de F1-teams en de commerciële rechtenhouder niks te willen hebben.



Sulayem wuift het argument weg dat er geen ruimte zijn voor een nieuw team. ''We kunnen het ons zelfs veroorloven om nog een Hollywood-team te hebben”, zei hij met een geïrriteerde ondertoon over het fictieve team voor de film van Brad Pitt. ''De contracten zijn heel duidelijk. We hebben nu 11 teams met Hollywood. En als dat voorbij is, zal er op dat moment ruimte zijn.''



In de statuten van het sportief reglement is het helder vermeld volgens de FIA. ''De meeste contracten zijn heel erg duidelijk. Het is veilig om goedgekeurd te worden en er moet plaats zijn voor twaalf teams. Dat staat geschreven.''



Of er wel of geen ruimte is voor extra teams is geen taak voor de overkoepelende autosportbond. ''Het is de verantwoordelijkheid van de promotor en het circuit; het is niet onze verantwoordelijkheid. Wij bemoeien ons er niet mee, maar dat zijn de regels. De regels worden niet alleen door ons geïmplementeerd, de regels worden overal geïmplementeerd. Door alle partijen.''