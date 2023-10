Broertje Hamilton hekelt kritiek: "Hij heeft geen cent aan mijn loopbaan uitgegeven"

Lewis Hamilton is niet de enige in zijn familie die actief is in de autosport. Ook zijn broertje Nicolas racet, hij rijdt in de bekende Britse klasse BTCC. De twee broers steunen elkaar door dik en dun, maar er is ook kritiek. Volgens Nicolas klopt hier niets van, hij stelt dat zijn coureur geen cent heeft uitgegeven aan zijn BTCC-loopbaan.

Hamilton wordt al zijn gehele Formule 1-loopbaan gesteund door zijn familie. Met enige regelmaat zijn er familieleden aanwezig in de pitbox van Mercedes. Naast zijn vader is ook zijn broertje Nicolas vaak aanwezig. De jongere Hamilton is in Groot-Brittannië een bekende naam. Hij heeft een hersenverlamming, maar hij heeft het toch voor elkaar gekregen om in de BTCC te rijden.

Nicolas Hamilton ontvangt dan ook veel lof voor het feit dat hij zich niet laat tegenhouden door zijn handicap. Toch is er ook kritiek, maar in gesprek met The Independent ontkent hij die verhalen: "Lewis heeft geen cent aan mijn raceloopbaan uitgegeven. Er zijn veel mensen die me niet zullen geloven als ik dag zeg, maar dat is echt hoe de situatie is. Online wordt ik veel gepest en hoor ik allen maar dat ik in de BTCC rijd vanwege Lewis. Die kritiek klopt niet, die verdien ik niet. Het was geweldig om al die critici het zwijgen op te leggen. Dat luchtte enorm op, er viel een last van mijn schouders."