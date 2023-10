Talentenploeg Red Bull trekt veelbelovende Tim Tramnitz aan

Red Bull staat bekend om hun zeer succesvolle opleidingsploeg. Het Red Bull Junior Team heeft al veel grote namen naar de Formule 1 gebracht en nog steeds krijgen veel jonge talenten de kans. Red Bull heeft nu weer een opvallende naam aangetrokken in de persoon van Tim Tramnitz.

De jonge Duitser is dit seizoen actief in het FRECA-kampioenschap. Hij staat daar momenteel derde achter kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli en Martinius Stenshorne. Red Bull kondigde de komst van Tramnitz aan op sociale media. De Duitser zal direct gaan rijden met een helm in de kleuren van Red Bull, dit weekend maakt hij in Zandvoort zijn debuut als Red Bull Junior.