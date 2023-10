FIA-president begrijpt irritatie om zaterdagtitel Verstappen

Max Verstappen werd vorige week in Qatar voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd kampioen in de sprintrace op zaterdag. Niet iedereen was daar blij mee en FIA-president Mohammed Ben Sulayem snapt die irritatie wel.

Verstappen heeft alle drie zijn wereldtitels op een redelijk bijzondere manier gewonnen. Vorige week werd hij dus al op de zaterdag kampioen, in 2022 was er veel twijfel over of Verstappen wel kampioen was geworden en in 2021 werd hij wereldkampioen na de controversiële Safety Car-beslissing van Michael Masi. Veel mensen vroegen zich grappend af of Verstappen wel op een 'normale' manier wereldkampioen kan worden.

Niet iedereen was er even blij mee dat Verstappen vorige week al op zaterdag wereldkampioen werd. In gesprek met de internationale media laat FIA-president Mohammed Ben Sulayem weten dat hij dit begrijpt: "Ik ben het volledig eens met de stelling dat het een vreemde situatie is. Het is het systeem en de FIA krijgt weer de schuld van zaken waar wij niet over beslissen. Waren wij degenen achter dit puntensysteem? Nee, de teams kozen daarvoor. Vorig jaar in Japan stopten we de race vanwege de regen en na afloop zeiden ze dat we de puntentelling te onduidelijk hadden gemaakt. De teams hebben daar toch voor gestemd?"