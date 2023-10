McLaren wil Verstappen gaan uitdagen

Het team van McLaren komt steeds beter voor de dag. De Britse renstal heeft dit seizoen een opmerkelijke opmars gemaakt en ze zijn momenteel de eerste uitdager van wereldkampioen Max Verstappen. Teambaas Andrea Stella is trots en hij denkt dat zijn team in staat is om het Verstappen moeilijk te maken.

In Qatar kende McLaren een enorm sterk weekend. De renstal kon Red Bull en Verstappen aardig bijhouden en op zaterdag waren ze zelfs sneller. Oscar Piastri en Lando Norris veroverden de eerste startrij in de Sprint Shootout waarna Piastri ook de sprintrace van later op de dag op zijn naam schreef. In de race moesten Piastri en Norris vanuit het middenveld naar voren rijden en die missie voltooiden ze met gemak. Ze kwamen als tweede en derde over de streep.

De achterstand op Max Verstappen was in de Qatarese Grand Prix niet heel erg groot en dat stemde McLaren positief. Teambaas Andrea Stella stelt dat ze Verstappen hadden kunnen verslaan. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik besefte mij meer dan ooit dat Max hier misschien iets minder achter de hand had dan hij andere keren wel had. Het was goed geweest als we al bij de start in zijn buurt zouden rijden, dan hadden we vanaf dat punt een beetje onder druk kunnen gaan zetten."