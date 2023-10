Marko vreest voor positie Perez: "Maar Hamilton begint wel fouten toe te geven"

Sergio Perez staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur heeft deze plaats echter nog niet veiliggesteld, Lewis Hamilton komt namelijk steeds dichterbij. Helmut Marko geeft toe dat het een reële angst is, maar dat Hamilton ook steeds meer zijn fouten begint toe te geven.

Perez begon goed aan het huidige seizoen, maar na zijn zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan ging het bergafwaarts met zijn prestaties. De Mexicaan kende een zwakke kwalificatiereeks en hij viel steeds verder terug. Terwijl zijn teamgenoot Max Verstappen race na race won, moest Perez het doen met duels in het middenveld. Hij heeft de tweede plaats in het wereldkampioenschap nog wel in handen, maar Hamilton komt steeds dichterbij.

Angst

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich zorgen over de huidige situatie. De Oostenrijker heeft al meerdere keren aangegeven dat Perez moet gaan presteren, maar dat Red Bull zijn contract wel respecteert. In gesprek met OE24 is Marko eerlijk over de druk van Hamilton: "Deze angst is eigenlijk heel erg reëel. Zonder die startcrash in Qatar van afgelopen weekend, was Hamilton zeker 10 of 15 punten ingelopen."

Hamilton

Hamilton viel in Qatar uit na een incident met zijn Mercedes-teamgenoot George Russell in de eerste bocht. De Brit nam na afloop alle schuld op zich. In gesprek met OE24 wordt Marko voorgelegd dat Hamilton ineens foutjes begint te maken. Marko reageert echter gevat op de interviewer: "Mag ik dat alsjeblieft even corrigeren? Het verschil is namelijk dat Hamilton nu is begonnen met het toegeven van zijn fouten."