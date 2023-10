AlphaTauri heeft nieuwe naam gevonden: "Houden het voorlopig geheim"

Het team van AlphaTauri is hard bezig met de voorbereidingen voor het aankomende seizoen. 2024 wordt een bijzonder jaar voor de Italiaanse renstal, want het team zal een flinke metamorfose ondergaan. Volgens CEO Peter Bayer heeft het team de nieuwe identiteit al uitgekozen.

AlphaTauri is het zusterteam van Red Bull Racing, maar ze presteren allesbehalve goed. De Italiaanse renstal staat momenteel tiende en laatste in het constructeurskampioenschap. Teameigenaar Red Bull besloot begin dit jaar in te grijpen, men overwoog zelfs om het team in de verkoop te zetten. Uiteindelijk koos Red Bull ervoor om nauwer te gaan samenwerken en het team een metamorfose te geven. Beide renstallen gaan beter samenwerken en AlphaTauri zal een nieuwe titelsponsor krijgen.

In de afgelopen maanden gingen de namen van kledingmerken Hugo Boss en Adidas rond, maar het is niet duidelijk of dit echt kanshebbers zijn. AlphaTauri CEO Peter Bayer komt met een update in gesprek met de media-afdeling van de Formule 1: "De onderhandelingen verlopen zeer goed, maar ik kan nog niet zeggen om welke naam het gaat. De aandeelhouders hebben een beslissing gemaakt over de nieuwe identiteit, deze zal dichterbij de Red Bull-familie liggen. Het is spannend om de geboorte van een Formule 1-team te zien. Het is echt een unieke ervaring, ik ben trots dat ik daar deel uit van mag maken."