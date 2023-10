Ecclestone krijgt voorwaardelijke gevangenisstraf in fraudezaak

Bernie Ecclestone heeft de strafeis in zijn fraudezaak te horen gekregen. De Britse voormalig eigenaar van de Formule 1 staat terecht voor het ontduiken van belasting in 2015. Zojuist is bekend geworden dat hij een voorwaardelijke celstraf van 17 maanden heeft gekregen met een looptijd van twee jaar.

Ecclestone bekende vandaag in de Britse rechtbank dat hij schuldig is aan belastingfraude. Hij zou zo'n 400 miljoen pond aan overzeese bezittingen niet hebben aangegeven bij de belastingdienst in het Verenigd Koninkrijk. Eerder op de dag werd ook al duidelijk dat hij waarschijnlijk gaat schikken in de zaak voor zo'n 652 miljoen pond.

In eerste instantie bleef Ecclestone volhouden dat hij niets verkeerds had gedaan, maar vandaag kwam de steenrijke Brit daar toch op terug. Hij gaf aan dat hij zich schuldig had gemaakt aan belastingontduiking en dat hij ervoor openstond om te schikken in de zaak. Toch hoorde hij zojuist wat voor straf hij kan ontvangen, aangezien het om een zogenaamde 'suspended prison sentence' gaat hoeft hij waarschijnlijk niet de gevangenis in.