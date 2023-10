Verstappen blijft alert: "Dan moet je met pensioen gaan"

Max Verstappen is momenteel extreem succesvol in de Formule 1. De Nederlander werd afgelopen weekend in Qatar voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Voorlopig wil hij nog wel eventjes doorgaan, maar hij geeft wel aan dat hij weet wanneer hij moet stoppen.

Verstappen heerst dit seizoen in de Formule 1. Hij heeft dit jaar slechts drie Grands Prix niet gewonnen en hij presteert veel beter dan al zijn concurrenten. Met nog vijf raceweekenden te gaan heeft hij de wereldtitel al op zak, maar dat betekent niet dat hij rustig aan gaat doen. Verstappen wil in de komende races gewoon weer gaan winnen en hij wil zijn goede resultaten in de komende tijd een vervolg gaat geven.

Hij blijft echter wel alert, want hij wil niet te lang doorgaan in de Formule 1. Op het moment dat de honger verdwijnt, hangt hij zijn helm aan de wilgen. In gesprek met de internationale media is hij duidelijk: "Ik denk dat dit heel normaal is. Ik ben nog heel jong, maar op een gegeven moment denk ik dat je er genoeg van hebt. Iedereen heeft dat op een gegeven moment. omdat je je realiseert dat je lichaam dat niet meer aankan. In sommige sporten moet je dat accepteren. Dan wordt het tijd om met pensioen te gaan."