Verstappen wil Red Bull niet verlaten "Ik voel mij hier thuis"

Max Verstappen werd afgelopen weekend in Qatar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander en zijn team Red Bull Racing vormen een haast onverslaanbare combinatie. Verstappen geeft toe dat het een droom zou zijn op de rest van zijn loopbaan voor Red Bull te rijden.

Al sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2015 is Verstappen verbonden aan Red Bull. Hij debuteerde in dienst van zusterteam Toro Rosso en al vroeg in 2016 werd hij gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing. Het verhaal is inmiddels bekend en anno 2023 is Verstappen de onbetwiste kopman van de succesvolle Oostenrijkse renstal. Hij beschikt nog over een contract tot en met 2028 en het is niet uitgesloten dat hij ook daarna nog verbonden blijft aan Red Bull.

Verstappen geeft toe dat het prachtig zou zijn als hij de rest van zijn leven verbonden zou zijn aan Red Bull. In Qatar werd hij hier naar gevraagd door Sky Sports: "Het zou een prachtig verhaal zijn als ik hier de rest van mijn leven kan blijven rijden. Dat is zeker iets wat geweldig klinkt. Ik ben heel erg tevreden met waar ik nu ben, ik voel mij hier thuis. Ik ben heel erg blij met alle mensen hier binnen het team, ze zijn zo close. Ik sta nog een aantal jaar onder contract, dus ik moet hiervan genieten."