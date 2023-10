Wolff ziet bekend proces bij Red Bull: "Daardoor kun je eerder beginnen"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal is een stap sneller dan de rest van het veld en ze hebben dan ook beide kampioenschappen al gewonnen. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt de huidige voorsprong van Red Bull zorgwekkend voor de nabije toekomst.

In tegenstelling tot de andere teams heeft Red Bull dit seizoen weinig grote updates geïntroduceerd. De Red Bull-bolide is simpelweg veel sneller dan de rest van het veld en Max Verstappen is ook nog eens in topvorm. Bij Red Bull maakt men er geen geheim van dat ze al bezig zijn met de auto voor 2024. De andere teams kunnen ze pas veel later focussen op het volgende seizoen en daardoor zal de voorsprong van Red Bull ook in de komende jaren groot zijn.

Ontwikkelingscurve

Het team van Mercedes was in het nabije verleden ook oppermachtig in de Formule 1. Teambaas Toto Wolff weet dan ook wat er gaan gebeuren. In gesprek met OE24 spreekt Wolff zich uit: "We vertellen onszelf iedere dag dat de ontwikkelingscurve echt steiler moet zijn dan ooit tevoren. We geven echt flink gas. Om vooraan het veld mee te strijden, moet onze auto echt een veel betere basis hebben. Aangezien Red Bull zo ver voorop ligt, moeten wij het volgende concept van de auto veranderen."

Dominantie

Wolff beseft zich als geen ander dat Red Bull al maanden bezig is met de ontwikkeling van de auto voor het aankomende seizoen. Dat zorgt voor een flink aantal kopzorgen bij de Oostenrijker: "Ik weet dat nog uit de jaren dat wij zo enorm dominant waren. Dankzij die marge kun je nog eerder beginnen met de ontwikkeling van de nieuwe auto. Als de regels niet veranderen, dan is het extra moeilijk om de achterstand te doen laten verdwijnen. We zullen zeker niet opgeven."