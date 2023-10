Jordan verwacht minimaal tien titels van Verstappen

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is bezig met een enorm sterk seizoen en hij ontvangt veel complimenten. Eddie Jordan denkt zelfs dat Verstappen minimaal titel wereldtitels kan gaan pakken in de komende jaren.

Verstappen is dit jaar bezig met één van de sterkste seizoenen uit de geschiedenis van de sport. Hij verbrak eerder dit seizoen het record van de meeste Grand Prix-zeges op rij. Daarnaast heeft hij dit seizoen slechts drie Grands Prix niet gewonnen en ook dat is nog maar zelden voorgekomen in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Verstappen wordt dan ook gezien als een groot coureur.

Ouders

Eddie Jordan deelt die mening. De Ier is enorm onder de indruk van Verstappen, maar hij ziet wel een groot verschil tussen Verstappen en bijvoorbeeld Lewis Hamilton. In gesprek met Talksport is Jordan duidelijk: "Ik ben wel een beetje bevooroordeeld richting de oude gasten. Ik denk dat Max het een stuk makkelijker heeft gehad om dit niveau te halen. Zijn moeder was een briljante coureur en zijn vader Jos reed jaren voor mij. Ik weet hoe die familie is opgegroeid, terwijl Lewis het nooit makkelijk heeft gehad."

Minimaal tien titels

Jordan stelt dat Hamilton een veel lastiger pad moest bewandelen om de Formule 1 te bereiken. Toch is de oud-teambaas van mening dat Verstappen momenteel net iets verder is dan Hamilton: "Na wat we dit seizoen hebben gezien, denk ik dat Max net voor Lewis uitkomt. Heel veel mensen hadden verwacht dat het nooit zou gaan gebeuren. Let op iedereen, Hamilton en Michael Schumacher zijn zevenvoudig wereldkampioenen, deze jongen gaat er meer dan tien pakken. Daar twijfel ik niet aan."