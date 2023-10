Ralf Schumacher verwacht Mercedes-teamorders na startcrash

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend een teleurstellende editie van de Qatarese Grand Prix. Lewis Hamilton en George Russell begonnen goed aan de race, maar in de eerste bocht raakten ze elkaar. Ralf Schumacher verwacht dat Mercedes gaat ingrijpen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Hamilton en Russell hadden in Qatar allebei een raketstart. De twee Britten bevonden zich in de eerste bocht niet alleen naast Max Verstappen, maar ook naast elkaar. Er was te weinig ruimte en ze raakten elkaar. Hamilton schoot de grindbak in en zijn race was voorbij, Russell kon zijn weg wel vervolgen. De Britse coureur kwam na een goede inhaalrace in de punten over de streep, maar een podiumplaats was uit zicht.

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Ralf Schumacher denkt dat Mercedes gaat ingrijpen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. De Duitser legt zijn mening uit aan zijn landgenoten van Sky Sports: "Lewis ging er simpelweg te vroeg voor en daardoor had George niet genoeg ruimte. Mercedes zag er best sterk uit en hierdoor gooiden ze heel veel punten weg. Nu moet je aan de slag met deze twee. Je kan ermee dealen hoe je wil, maar het team moet nu echt ingrijpen. Dat gaan ze ook doen."