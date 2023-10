Marko weigert Verstappen teamorders te geven om 1-2tje veilig te stellen

Het team van Red Bull Racing heeft dit seizoen alle titels al gewonnen. Toch is de Oostenrijkse renstal nog niet helemaal tevreden, want ze willen een 1-2tje scoren in het wereldkampioenschap. Helmut Marko laat weten dat ze Max Verstappen in ieder geval niet gaan vragen om Sergio Perez te helpen.

Verstappen veroverde afgelopen weekend in Qatar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. Terwijl men de titelprolongatie van Verstappen vierde, gingen er ook zorgen uit naar de prestaties van Perez. De Mexicaan kende weer een tegenvallend weekend en dat helpt niet in de jacht naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Red Bull heeft immers nog nooit een 1-2tje gescoord in de Formule 1.

Het lijkt er echter niet op dat Verstappen zijn teamgenoot gaat helpen. Toen Red Bull dat vorig seizoen in Brazilië probeerde, weigerde een woeste Verstappen om dit te doen. Het zorgde voor een kleine rel, maar al snel werd de discussie de kop ingedrukt. Teamadviseur Helmut Marko is de actie van Verstappen op Interlagos nog lang niet vergeten. De Oostenrijker heeft zijn lesje geleerd en aan zijn landgenoten van ORF laat hij dat weten: "We gaan hiervoor geen teamorders geven. We hebben eerder wel gezien hoe dat heeft uitgepakt met Max vorig jaar."