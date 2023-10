Leclerc blij met rustige Vasseur: "Hij heeft geen uitgesproken emoties"

Frédéric Vasseur is sinds dit seizoen de teambaas van het team van Ferrari. De Fransman is bezig met een flinke hervorming van het team en ondertussen presteert Ferrari ook zeer wisselvallig. Charles Leclerc is blij met de komst van Vasseur, hij stelt dat de Fransman over de juiste emoties beschikt.

Het team van Ferrari staat momenteel op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. De Italiaanse renstal kan het team van Mercedes nog gaan inhalen en dat hebben ze zichzelf dan ook als doel gesteld. Ferrari is vooralsnog wel het enige team dat het oppermachtige Red Bull Racing heeft verslagen. Carlos Sainz schreef immers de Singaporese Grand Prix op zijn naam, hij presteerde daarvoor ook al sterk in Italië.

Verder vallen de prestaties van Ferrari soms een beetje tegen. Ferrari-coureur Charles Leclerc denkt dat Vasseur de man is die de problemen kan oplossen. In gesprek met Motorsport.com legt de Monegask het uit: "Fred heeft geen uitgesproken emoties en dat past heel erg goed bij zijn positie. Als onderdeel van een Italiaans team en als onderdeel van Ferrari geniet ik van de emoties wanneer het goed gaat en hoe gepassioneerd de mensen zijn, maar met Ferrari wordt dat gebalanceerd. Ik denk dat het ook goed is dat we een helder beeld hebben van wat ons doel precies is."