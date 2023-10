Verstappen heeft geen concurrentie nodig: "Zet mijzelf onder druk"

Max Verstappen heerst dit seizoen in de Formule 1. De Nederlander werd afgelopen weekend in Qatar voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de koningsklasse. Verstappen krijgt amper tegenstand, maar daar lijkt hij zich geen zorgen over te maken. Hij stelt dat hij dit helemaal niet nodig heeft.

Verstappen kreeg zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 niet cadeau. In 2021 vocht hij een titanenduel uit met Lewis Hamilton, maar daarna werd Verstappen een alleenheerser. Vorig jaar hield Charles Leclerc het nog een paar raceweekenden vol, maar daarna nam Verstappen de macht over. Dit seizoen heeft de Nederlander slechts drie Grands Prix niet gewonnen en is hij met nog vijf raceweekenden te gaan al wereldkampioen.

Critici stellen dat de Formule 1 saai wordt door de huidige dominantie van Verstappen. De Nederlander ziet het zelf anders en hij wordt geciteerd door Motorsportweek. Hij is nogal helder in zijn redenering: "Natuurlijk zou het voor de Formule 1 leuk zijn als er meer competitie is. Ik heb echter geen ander team of een teamgenoot nodig om het beste uit mijzelf te halen. Ik zet mijzelf al onder druk om zo goed mogelijk te presteren. Daar kan ik dan ook echt van genieten, het is ook het enige waar ik echt naar kijk."