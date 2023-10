Russell denkt dat hij Verstappen kon verslaan

Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Qatarese Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg geen echte tegenstand in de race op het circuit van Losail. George Russell denkt echter dat hij Verstappen had kunnen uitdagen als hij niet was gecrasht.

Russell raakte bij de start van de Grand Prix de auto van zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton. Russell kon zijn weg vervolgen, maar Hamiltons race zat er al naar één bocht op. Russell moest zich vervolgens door het veld naar voren vechten en dat deed hij zeker niet slecht. De Brit baalde van de crash, ook omdat hij de Grand Prix vanaf de tweede startplek was gestart. Een podiumplaats bleef door de crash uit zicht.

Russell denkt dat hij zonder zijn crash de degens had kunnen kruisen met Verstappen. Hij is van mening dat zijn racepace in orde was en hij laat aan Motorsport.com weten dat hij had kunnen winnen: "Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Ik geloof dat wij qua snelheid misschien zelfs sneller waren de de McLarens van Piastri en Norris. Het was voor mij dan ook best wel een verrassing toen ik zag dat Piastri zo dicht achter Max over de finish kwam."