Berger ziet uniek Verstappen: "Weinig coureurs lijken op hem"

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend in Qatar zijn derde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander maakt dit seizoen veel indruk en hij ontvangt veel complimenten van kenners. Gerhard Berger stelt namelijk dat hij nog nooit een coureur heeft gezien als Verstappen.

Verstappen is bezig met een seizoen waarin hij veel records breekt. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur evenaarde dit jaar het zege-aantal van Ayrton Senna, verbrak het record van de meeste Grand Prix-zeges op rij en hij bezorgde ook zijn team een soortgelijk record. In Qatar werd Verstappen kampioen terwijl er nog vijf raceweekenden te gaan zijn. Kenners hadden dit soort resultaten niet verwacht, ze zijn dan ook lovend.

Oud-coureur Gerhard Berger gelooft zijn ogen niet als hij Verstappen ziet rijden. De Oostenrijker valt haast om van verbazing en hij legt dat uit bij Servus TV: "Het is fascinerend en sensationeel om te zien hoe vaak deze man vooraan finisht zonder dat hij een foutje maakt. Naast die topprestaties is het ook nog eens een heel aardige kerel. Ik heb echter heel weinig Formule 1-coureurs gezien die zo op hem lijken. Hij geeft op elke vraag antwoord en hij blijft ook altijd geduldig en vriendelijk. Die jongen is door en door een goede kerel."