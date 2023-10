Verstappen tipt de FIA: "Dat was een beetje onnozel"

Het Qatarese Grand Prix-weekend verliep zeer rommelig. De coureurs kregen te maken met bloedhete omstandigheden, de track limits zorgden voor veel frustraties en de baan was daarnaast ook zeer uitdagend. Max Verstappen was niet blij met bepaalde keuzes, hij stelt dat de sport een beetje onnozel te werk ging."

Het circuit van Losail is in de afgelopen maanden flink onder handen genomen. De organisatie heeft het pitcomplex vernieuwd en ze hebben een volledig nieuwe paddock uit de grond gestampt. Daarnaast werd het circuit ook voorzien van een nieuwe laag asfalt. Echter was het zo dat de Formule 1 de eerste klasse was die op het nieuwe asfalt reed, aangezien er ook geen bijprogramma was, was ook dit een obstakel voor de coureurs.

Racewinnaar Max Verstappen merkte dat de baan steeds meer en meer grip kreeg. De Nederlander was echter niet blij met een aantal keuzes van de organisatie en dat deelde hij met de internationale media: "Als je een nieuwe laag asfalt neerlegt, dan moet de Formule 1 niet de eerste klasse zijn die daar rijdt. Dat was een beetje onnozel. We konden maar één racelijn volgen. Voortaan moet de baan wat mij betreft wel ingereden zijn. Dat zou flink helpen en het zou ook helpen tegen de bandenproblemen. Hopelijk trekken we hier lering uit."