FIA-president dreigt circuits van F1-kalender te halen vanwege track limits

Het Qatarese raceweekend werd gekenmerkt door een grote hoeveelheid track limits-straffen. Op het circuit van Losail werd er streng gecontroleerd op het overschrijden van de witte lijnen. Het leverde veel tijdstraffen op en volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem is dat niet de bedoeling. Hij dreigt circuits van de kalender te halen als ze dit niet aanpakken.

Niet voor het eerst werd er een raceweekend getekend door de track limits. Op het circuit van Losail werden tijden afgepakt en tijdstraffen uitgedeeld omdat de coureurs enkele centimeters over de witte lijnen gingen. In de race leverde het Sergio Perez bijvoorbeeld drie tijdstraffen op. De kwalificatie en de Sprint Shootout waren chaotisch omdat coureurs vrij laat hun snelle tijden verloren.

Geen race

Coureurs, teams en fans reageerden geërgerd op de track limits-straffen. Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem is kritisch. In gesprek met Motorsport.com is Ben Sulayem fel: "We hadden dit probleem ook in Oostenrijk, daar waren het 1200 overschrijdingen. Ik moet de stewards feliciteren met het feit dat ze het hebben opgemerkt, maar dit is niet de oplossing. Ze moeten de baan zelf verbeteren. Ik weet dat ze daar terughoudend mee zijn, maar als ze het niet doen is er geen race. Zo simpel is het. Ze kunnen dit zich niet veroorloven."

Urgentie

Ben Sulayem is een groot voorstander van grindbakken. Op veel circuits zijn deze ingeruild voor ruime uitloopzones, maar de FIA-president wil hier een einde aanmaken. Ben Sulayem wil dat er met spoed wordt ingegrepen: "Ze moeten dit echt urgentie geven, want het moet volgend jaar al gebeuren. We kunnen het ons gewoon niet veroorloven om op deze manier door te gaan. Dat kan zeker niet op een baan waar we dit continu zien."