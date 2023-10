Kampioensrace Verstappen trekt amper publiek

Max Verstappen werd afgelopen weekend in Qatar voor de derde keer op rij wereldkampioen in de Formule 1. Hij claimde zijn titel in de sprintrace op de zaterdag. Het feest bij zijn werkgever Red Bull Racing was groot, maar op de tribunes reageerde men nogal tam. Dat is ook niet vreemd, want er was maar weinig animo voor de race.

De Qatarese Grand Prix stond dit weekend voor de tweede keer op de kalender. Op het circuit van Losail werd er een spannende race verreden, maar rondom de baan was amper iets te beleven. Er was weinig sfeer, er was geen voorprogramma, de Formule 1 leefde amper in het land en ook het publiek kwam niet opdagen. De tickets waren dan ook niet uitverkocht op alle drie de dagen van het raceweekend.

Volgens RaceFans zaten er op vrijdag slechts 39.503 fans op de tribunes, terwijl het circuit van Losail een totale capaciteit van 52.000 heeft. Op zaterdag werd Verstappen kampioen, maar ook toen lieten veel fans het afweten. Slechts 38.725 mensen zaten op de tribunes, vorig jaar zagen ruim 90.000 mensen Verstappen kampioen worden in Japan. De Grand Prix van afgelopen zondag trok echter wel meer fans, toen zaten er 48.168 mensen op de stoeltjes rondom het circuit.