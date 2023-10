"Massa heeft nog geen steun van Ferrari in Crashgate-zaak"

Felipe Massa is nog steeds bezig met zijn juridische strijd tegen de Formule 1 en de FIA. De Braziliaan is van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008. Massa merkt dat hij steun krijgt van veel mensen, maar van zijn toenmalige werkgever Ferrari heeft hij nog niets gehoord.

Massa begon zijn juridische strijd naar aanleiding van een aantal uitspraken van Bernie Ecclestone over het Crashgate-schandaal. Ecclestone liet weten dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al in 2008 van het schandaal afwisten, terwijl de rest van de wereld pas in 2009 hoorde van de zaak. Massa vindt dat hij hierdoor de titel van 2008 is misgelopen. Zijn juridische team stuurde een Letter Before Claim naar de FIA en de Formule 1 gestuurd en ze moeten deze maand met reactie komen.

Rechtvaardigheid

Massa merkt dat hij veel steun ontvangt van bijvoorbeeld fans. De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur laat weten in gesprek met Motorsport.com weten waarom hij dit doet: "Mensen zeggen tegen me dat ik niet mag opgeven. Dit hoort namelijk niet bij de sport. Dat is het belangrijkste: ik doe dit voor de rechtvaardigheid van de sport en de transparantie van de sport. Het is echt onaanvaardbaar dat een gemanipuleerde race het kampioenschap beïnvloedt."

Ferrari

Ferrari staat nog niet achter Massa in deze zaak. De Italiaanse renstal zwijgt vooralsnog over de stappen van Massa, de Braziliaan is van mening dat ook Ferrari een slachtoffer is. Massa merkt dat meerdere partijen niets willen zeggen: "Sommige mensen spreken zich hier niet over uit. Ze praten er liever in de privésector over in plaats van in de media, dat begrijp ik echt volledig. Dat verandert echter niets aan mijn strijd voor rechtvaardigheid."