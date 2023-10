Russell accepteert excuses van Hamilton: "Doel is om tweede te worden"

George Russell kwam in de Qatarese Grand Prix als vierde over de streep. Hij kreeg dat resultaat echter niet cadeau omdat hij in de eerste ronde betrokken raakte bij een crash met zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Russell baalde van het moment en hij had medelijden met zijn team.

Hamilton en Russell hadden allebei een goede start in Qatar. De twee probeerden Max Verstappen te verschalken in de eerste bocht van het circuit van Losail. Hamilton bevond zich aan de buitenkant van de baan en Russell kon nergens meer heen. De twee Mercedes-coureurs raakten elkaar en Hamilton belandde in de grindbak. Hij viel uit en de zevenvoudig wereldkampioen ging daarna diep door het stof.

Doel

Russell reageerde na afloop van de Qatarese Grand Prix gefrustreerd. De Brit accepteerde de excuses van Hamilton en in gesprek met de internationale media spreekt Russell zich uit: "Het doel is dit jaar om als tweede te eindigen in de kampioenschappen. In de ochtend hebben we lang gediscussieerd over hoe we samen konden werken, want we hebben een gevecht met Ferrari en niet met elkaar."

Hamilton

Russell bood na afloop vooral zijn excuses aan, aan de medewerkers van het team van Mercedes. De Brit wist nog wel een positieve draai te geven aan zijn zondag: "Gelukkig hebben we alsnog meer punten gescoord dan Ferrari. Tussen Lewis en mij verandert er trouwens helemaal niets, want we hebben veel respect voor elkaar. Er is namelijk helemaal niets met opzet gebeurd. Ik waardeer zijn excuses, maar hij elk incident zijn twee mensen betrokken."