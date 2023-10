Hamilton ontvangt flinke boete voor oversteken van circuit

Lewis Hamilton moest zich na afloop van de Qatarese Grand Prix bij de stewards melden voor twee incidenten. Hij moest zich melden voor de crash met George Russell en voor het feit dat hij de baan overstak na zijn uitvalbeurt. Het leverde hem achteraf een flinke boete op.

Voor de crash met zijn Mercedes-teamgenoot George Russell ontving Hamilton geen straf. De stewards concluderen dat het simpelweg een race-incident was. Voor het oversteken van de baan ontving Hamilton een boete van 50.000 euro, de helft daarvan hoeft hij niet te betalen als hij dit jaar geen soortgelijke overtredingen meer begaat. Hij ontving tevens een reprimande en volgens de stewards realiseerde Hamilton hoe gevaarlijk de situatie precies was.

New document: Infringement - Car 44 - Crossing the track

