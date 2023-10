Sportieve Hamilton gaat door het stof: "Ik neem alle verantwoordelijkheid"

Lewis Hamilton viel vandaag al uit in de eerste ronde van de Qatarese Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur raakte de auto van zijn teamgenoot George Russell in de eerste bocht. De emoties waren groot, maar Hamilton toonde zich ook een groot sportman. Hij bood na afloop zijn excuses aan.

Hamilton zag bij de start van de race een gaatje en hij besloot ervoor te gaan. Hij duwde zijn wagen naast de auto van Russell, maar ook Max Verstappen reed daar nog naast. Hamilton tikte met zijn achterwiel de voorkant van de auto van Russell aan. Hamilton verloor zijn band, schoof achterstevoren het gravel in en zijn race was voorbij. Hij moet zich nog wel melden bij de stewards voor het incident, daarnaast moet hij zich ook nog verantwoorden voor het oversteken van de baan.

Na afloop reageerde Hamilton zeer sportief. Hij plaatste een foto op Instagram en daarbij schreef hij dat hij alle verantwoordelijkheid op zich neemt en dat hij sorry zegt tegen Russell. Bij Sky Sports ging ook door het stof: "Het spijt mij voor het team. We hadden vandaag de kans op goede punten. Ik begreep eerst niet wat er gebeurde, ik voelde iets aan de achterkant. Ik denk dat George nergens heen kon. Ik neem dan ook alle verantwoordelijkheid op me. Iedereen werkt erg hard, dus het is jammer om dit resultaat te pakken. Dit overkomt mij zelden."