Verstappen helemaal kapot: "Fysiek één van mijn zwaarste races ooit"

Max Verstappen heeft zijn titelwinnende weekend in stijl afgesloten. Op het circuit van Losail behield bij de leiding bij de start en deze gaf hij eigenlijk niet meer uit handen. In de hitte wist hij zijn hoofd koel te houden en schreef hij de race op zijn naam. De vreugde was vanzelfsprekend zeer groot.

Verstappen won gisteren in de sprintrace al de wereldtitel in de Formule 1. Hij vierde na afloop een klein feestje, maar hij verscheen vandaag gewoon okselfris op het circuit. Hij deed wat hij moest doen, hij bleef koel en schreef weer een race op zijn naam. Verstappen zag de Mercedessen crashen in de eerste bocht, maar dat zorgde niet voor stress bij hem. Hij reed door en won voor de zoveelste keer.

Zwetend als een otter meldde hij zich na afloop van de race in het parc fermé. In de green room grapte hij zelfs nog even over een rolstoel. De Nederlander lachte toen hij zich uitsprak bij interviewer van dienst David Coulthard: "Ik denk dat mijn eerste stint het belangrijkste was voor mijn race. Daarna kon ik gewoon op mijn pace letten en moest ik ervoor zorgen dat mijn banden het volhielden. Die McLarens waren vandaag ook weer snel. Het was echt zwaar vandaag, dit was één van de zwaarste races uit mijn loopbaan. Hij staat sowieso in mijn top vijf."