Hamilton oppert oplossing voor bandenproblemen in Qatar

De coureurs mogen vandaag in Qatar slechts achttien rondjes rijden op hun banden. De FIA heeft deze beslissing genomen nadat bandenleverancier Pirelli problemen ontdekte met de compounds. De coureurs zijn niet blij met deze problemen en Lewis Hamilton wijst naar de weinige testdagen.

Gisteren kwam de FIA voor het eerst naar buiten met het nieuws over de problemen met de banden. Bandenleverancier Pirelli ontdekte minuscule scheurtjes in de banden en dat zorgde voor zorgen. Dit kan er namelijk voor zorgen dat er klapbanden gaan volgen. Om dat soort problemen te voorkomen, heeft de FIA nu besloten om een maximum stintduur van achttien rondjes in te stellen.

Voordat dit nieuws naar buiten werd gebracht reageerden de coureurs al kritisch op het gesteggel met de banden. Mercedes-coureur Lewis Hamilton was duidelijk in gesprek met de internationale media: "We hebben uiteindelijk een betere band nodig. Ik denk niet dat het probleem volledig bij de bandenleverancier ligt. We hebben amper testtijd. We testen ook niet op een circuit met zulke snelle bochten als we hier hebben. Ik heb tijdens de meeting gesuggereerd dat we de testdagen moeten verplaatsen naar dit circuit. Hier hebben de banden het namelijk het zwaarst van het hele seizoen."