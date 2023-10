Ben Sulayem verwacht dan Andretti Cadillac wordt toegelaten

Eerder deze week maakte autosportfederatie FIA bekend dat ze de plannen van Andretti Cadillac goed hebben gekeurd. Als het aan de FIA ligt mag de Amerikaanse renstal gaan deelnemen aan de Formule 1. De FOM is nu in gesprek met Andretti en Mohammed Ben Sulayem heeft er alle vertrouwen in.

FIA-president Ben Sulayem is een uitgesproken voorstander van de komst van mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Hij heeft zijn mening nooit onder stoelen of banken gestoken en hij sprak zich ook positief uit over de plannen van Andretti. Of de Amerikanen echt mogen gaan deelnemen aan de Formule 1, is nog onduidelijk. Ze moeten nu de FOM en Formule 1-eigenaar Liberty Media gaan overtuigen van wat ze toevoegen aan de sport.

Hollywood

In Qatar liet Ben Sulayem zich voor het eerst uit over het Andretti-nieuws. De FIA-president staat achter de plannen en in gesprek met Sky bespreekt hij het proces: "Het was niet makkelijk, maar het ging goed omdat we zorgvuldig waren. Er mogen twaalf teams meedoen aan de Formule 1 en de meeste circuits hebben daar de capaciteit voor. Ze zijn die Hollywood-film aan het opnemen, dus we hebben al een extra team. Het voegt iets toe aan de sport."

Vertrouwen

Ben Sulayem geeft aan dat de FIA de commerciële kant van de Formule 1 respecteert. Liberty Media gaat over deze kant van de sport en Ben Sulayem denkt dat het allemaal goed gaat komen: "We hebben de juiste vragen gesteld aan Cadillac en aan Andretti. Toen ze met een reactie kwamen op onze vragen konden we ze niet afwijzen omdat ze aan alle eisen voldeden. Het is goed voor de sport en ik vertrouw er op dat ze er doorheen komen."