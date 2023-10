Hamilton weigert extra felicitaties Verstappen: "Heb alles al gezegd"

Max Verstappen veroverde gisteren in de Qatarese sprintrace zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur ontving na afloop veel lof voor zijn prestaties. Opvallend genoeg vond Lewis Hamilton het wel welletjes, hij wilde niet nog een keertje complimenten uitdelen aan Verstappen.

Op de donderdag deelde Verstappens voormalig titelrivaal Lewis Hamilton veel complimenten uit. De Britse zevenvoudig wereldkampioen loofde Verstappen voor diens prestaties in het huidige seizoen. Na afloop van Verstappens titelwinnende sprintrace deelden veel coureurs een vrachtlading complimenten uit. Dat gold echter niet voor Hamilton, waar hij eerder nog een spraakwaterval was, was hij nu opvallend kort van stof.

Na afloop van de sprintrace meldde Hamilton zich bij de internationale media om zijn avonturen te bespreken. Vanzelfsprekend werd ook de Mercedes-coureur gevraagd naar de wereldtitel van Verstappen. In gesprek met Sky Sports wilde hij echter niet te veel zeggen over dit onderwerp: "Aan het begin van het weekend heb ik alles al gezegd wat hier over te zeggen valt. Het heeft dan ook helemaal geen zin om dat allemaal nog een keertje te gaan herhalen op dit moment. Ik zeg nu proficiat aan Max en aan zijn team."

