Verstappen voegt zich bij legendes: "Dat is geen verkeerd lijstje"

Max Verstappen won gisteren zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur had genoeg aan de tweede plaats in de sprintrace om zijn titel te prolongeren. Hij heeft een klein feestje gevierd en hij is enorm trots op het feit dat hij nu in een iconisch rijtje staat.

Max Verstappen staat nu op gelijke hoogte met racelegendes Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet en Ayrton Senna. Allemaal hebben ze drie wereldtitels achter hun naam staan. Na afloop van de sprintrace op het circuit van Losail in Qatar besefte men bij Red Bull hoe bijzonder dit resultaat was. Er werd geschiedenis geschreven voordat de Grand Prix überhaupt is verreden.

Iconen

Verstappen werd na afloop geconfronteerd met het feit dat hij nu op gelijke hoogte staat met legendes als Lauda, Senna en Stewart. In gesprek met Viaplay was hij hier eventjes stil van: "Dat is geen verkeerd lijstje natuurlijk! Je moet natuurlijk nooit hoe het gaat lopen in je loopbaan. Ik had echt nooit gedacht dat ik drie keer wereldkampioen zou worden in de Formule 1. Daar ben ik heel erg bij mee en heel trots op."

Feesten

Aangezien er vandaag nog wordt geracet, konden Verstappen en zijn monteurs geen nacht lang feestvieren. Maar, er werd echt wel een feestje gevierd door de mensen van Red Bull. Verstappen gaf met een lach toe dat dit zijn plan is: "We gaan even genieten van het seizoen, wij zijn als team en als coureur wereldkampioen geworden. Dat gaan we wel eventjes vieren. Misschien komen we wel later op het circuit aan dan normaal!"

