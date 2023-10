Verstappen presenteert speciale kampioenshelm

Max Verstappen heeft vandaag zijn derde wereldtitel in de Formule 1 gepakt. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam als tweede over de streep in de Sprint van vandaag en dat was goed genoeg voor zijn derde titel. Hij viert dat met een nieuwe helm die hij zojuist presenteerde in Qatar.

Verstappen toonde zijn gouden helm aan de buitenwereld tijdens de festiviteiten na afloop van de sprintrace in Qatar. De helm is voorzien van meerdere gouden accenten en van een derde kampioensster. Hij zal hiermee gaan rijden in de race van morgen en de wereld mag dan dus ook weten dat hij drievoudig wereldkampioen is.