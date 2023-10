Pechvogel Perez feliciteert Verstappen: "Hij verdient dit"

Met zijn crash in de sprintrace bezorgde Sergio Perez zijn teamgenoot Max Verstappen de wereldtitel. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kon het titelfeestje van Verstappen op geen enkel moment uitstellen. Na afloop was hij toch sportief en stelde hij dat Verstappen dit resultaat verdient.

Verstappen zag Perez uitvallen op de grote schermen naast de baan. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur werd aangetikt door Esteban Ocon en gezamenlijk met Nico Hülkenberg schoven ze de grindbak in. Met zijn handen in zijn zij bekeek Perez de schade en realiseerde hij zich wat het gevolg was van zijn uitvalbeurt. Teleurgesteld beende hij terug naar de paddock en daar schudde hij zijn teamgenoot de hand.

Pech

Na afloop van zijn korte sprintrace sprak Perez zich uit over de gebeurtenissen op de baan. De Mexicaanse coureur legde in gesprek met Viaplay uit wat er gebeurde: "Ik had enorm veel pech. Ocon en Hülkenberg vochten met elkaar en uit het niets kwam Esteban naar de rechterkant van de baan. Ik denk dat hij Hülkenberg niet had gezien en dus raakte hij ook mijn auto, ik liep hierdoor heel erg veel schade op."

Verstappen

Perez realiseerde zich dat zijn uitvalbeurt voor een feestje zorgde bij zijn werkgever Red Bull Racing. De Mexicaan deelde na afloop zelf ook complimenten uit aan Verstappen: "Hij heeft het echt geweldig gedaan. De manier waarop hij heeft gereden, Max heeft ongelooflijk gepresteerd. Hij verdient al het succes dat hij heeft ontvangen. In Miami geloofde ik echt dat ik kon meevechten voor de wereldtitel. We zaten dicht bij elkaar, maar naar mate het seizoen vorderde ging het steeds moeizamer."