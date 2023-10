Jos Verstappen in de wolken: "Dit was onze droom"

Max Verstappen bezorgde zijn team Red Bull Racing al de wereldkampioen in Japan, in de sprintrace in Qatar greep hij zelf echter ook de wereldtitel. Hij is nu en drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 en daarmee maakt hij zijn vader Jos Verstappen enorm trots.

Samen met zijn vader Jos heeft Verstappen zich in zijn jonge jaren voorbereid op het echte werk. Met zijn vader aan zijn zijde betrad Verstappen de koningsklasse van de autosport in 2015 en amper tien jaar later is hij een drievoudig wereldkampioen in de sport. Het team van Red Bull Racing is enorm trots op de resultaten van Verstappen, maar dat geldt natuurlijk ook voor zijn familie en vrienden.

Droom

Jos Verstappen was in Qatar aanwezig om mee te genieten van het mogelijke titelweekend van zijn zoon. Na afloop van de sprintrace werden champagneflessen ontkurkt en kwamen de speciale kampioenskledingstukken tevoorschijn. Vader Jos reageerde trots in gesprek met Viaplay: "Dit was onze droom en wie had ooit kunnen dromen dat het drie keer achter elkaar zou gebeuren! Waanzinnig! Dit gaat onze droom ver te boven."

Perez

Zijn zoon pakte de wereldtitel op een zeer overtuigende wijze. Na de uitvalbeurt van zijn teamgenoot Sergio Perez was de titel eigenlijk al een feit. Vader Jos weet niet wat er met de Mexicaan moet gebeuren, maar hij was wel blij met de race: "Het was nu minder spannend dan twee jaar geleden. Je weet dat het eraan zit te komen, maar dan heb je een sprintrace met zoveel Safety Cars. Zondag hebben we ook weer een andere race en die gaan we ook proberen te winnen."

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in Qatar? Zet dan in en win!