Verstappen baalt niet: "Derde plaats is ook oké"

Max Verstappen start de Sprint later vandaag vanaf de relatief teleurstellende derde plaats. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zal vanaf die positie op jacht gaan naar zijn derde wereldtitel. Na afloop van de Sprint Shootout stelde Verstappen dat hij niet baalt van zijn startpositie.

Verstappen gold tijdens de Sprint Shootout als de grote favoriet voor de pole voor de Sprint van later vandaag. De Nederlander begon goed en hij was razendsnel in de eerste twee sessies van de Shootout. Niemand leek in de buurt te kunnen komen van hem, maar in SQ3 overschreed hij de track limits. Zijn tijd werd hierdoor verwijderd en daarna lukte het hem niet om in de buurt te komen van de McLarens.

Verstappen haalde na afloop van de Shootout zijn schouders op over zijn resultaat. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur sprak zich uit bij Sky Sports: "Het was best tricky. Door de wind bewoog de auto ook een beetje meer dan gisteren het geval was en het was ook niet het beste rondje uit mijn leven. Maar de derde plaats is oké. We hebben nog een paar rondjes te gaan in de Sprint, dus dat wordt interessant. Het wordt lastig om in te halen, dus het zal allemaal gaan afhangen van de banden. De slijtage was hoog dus laten we eens gaan kijken naar de racepace.

