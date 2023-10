Wat viel op tijdens de Sprint in Qatar?

Gisteren werd op het circuit van Losail in Qatar de Sprint Shootout en de Sprint verreden. Het werd een historische dag waarop Max Verstappen voor de derde keer wereldkampioen werd. Er gebeurde verder nog genoeg op het Qatarese asfalt en GPToday.net zet een aantal van deze momenten op een rijtje.

Max Verstappen

Het was voor niemand een verrassing, maar Max Verstappen veroverde gisteren zijn derde wereldtitel in de Formule 1. De titelstrijd werd op een exemplarische manier beslist in het voordeel van Verstappen. Zijn enige titeluitdager en teamgenoot Sergio Perez viel op ongelukkige wijze uit na een crash met Esteban Ocon. Halverwege de sprintrace was Verstappen al wereldkampioen. Hij wist dit zelf ook omdat hij Perez door de grindbak zag vliegen op de grote schermen naast de baan. Op een paar honderd meter van het stadion waar Lionel Messi vorig jaar zijn land tot wereldkampioen voetbal kroonde, kroonde nu een ander sporticoon zich tot wereldkampioen. Verstappen kon feesten, maar hij moet vandaag wel weer gaan racen.

Verstappen won zijn titelrace echter niet, de zege ging naar het nieuwe toptalent van de Formule 1: Oscar Piastri. De jonge Australische McLaren-coureur is nog maar bezig met zijn eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij won de sprintrace met een voorsprong van bijna twee seconden op Verstappen. Piastri reed ijzersterk en liet de wereld voor het eerst zien dat hij misschien wel eens in de voetsporen van Verstappen kan gaan treden. Een nieuwe ster stond op, maar hij werd wel veroordeeld tot een bijrol.

Pirelli

De banden speelden ook een grote rol op de zaterdag. In de middag werd er een tamelijk bizar persbericht rondgestuurd door de FIA. Bandenleverancier Pirelli had namelijk scheurtjes in de banden ontdekt en ze wezen als oorzaak naar de nieuwe piramidevormige kerbstones. Deze kerbs bleken bandenverslinders te zijn en de FIA paste het weekendschema en het circuit aan. De track limits werden verschoven en vandaag hakt Pirelli de knoop door over een mogelijke verplicht driestopper. In een strategische sport als de Formule 1 kan dat een enorme domper worden voor de teams.

