Perez diep door het stof: "We hadden zoveel problemen"

Niet voor de eerste keer dit seizoen reed Sergio Perez een teleurstellende kwalificatie. In Qatar kwam de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur niet veel verder dan de tegenvallende dertiende tijd. Na afloop van zijn te korte kwalificatie gaf Perez aan dat hij last had van meerdere problemen.

Perez bleef vrijwel de hele kwalificatie ver achter bij zijn teamgenoot Max Verstappen. De Nederlander was de gehele sessie enorm snel en het was dan ook geen verrassing dat hij de pole position pakte. Perez leek met de hakken over de sloot door te gaan naar Q3, maar de stewards grepen in. Ze zagen namelijk dat Perez de track limits had overschreden en daardoor viel hij terug naar de dertiende plaats.

De teleurstelling was overduidelijk aanwezig bij de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur. Hij zocht naar antwoorden en hij liet aan Sky Sports weten dat er van alles fout ging: "Het was enorm lastig. We hadden enorm veel moeite met de balans. We hadden zoveel problemen dat het gewoon niet lukte, in elke bocht was het weer iets anders. Ik denk ook dat de omstandigheden heel moeilijk waren. Het is nog niet voorbij, maar het is heel moeilijk om hier andere auto's in te halen. Dat is al helemaal lastig met deze omstandigheden, we gaan zien wat we kunnen doen."