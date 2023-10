Hamilton kan niet lachen: "Dit was een redelijke sessie"

Lewis Hamilton stond al met de pers te babbelen toen bekend werd dat hij de derde tijd had gereden in de kwalificatie. Aangezien Lando Norris en Oscar Piastri de track limits hadden overschreden, werd Hamilton gepromoveerd naar de derde plaats. Na afloop was hij niet helemaal tevreden.

In eerste instantie leek het er op dat Lando Norris de tweede tijd had genoteerd. De Britse McLaren-coureur was echter over de witte lijn gegaan waardoor zijn tijd werd verwijderd. Hierdoor werd Oscar Piastri gepromoveerd naar de derde plaats, maar ook hij was over de track limits gegaan. Zonder dat Hamilton het wist, was hij gepromoveerd naar de derde plaats. Ook hij was niet zeker van die positie omdat hij mogelijk de maximale rondetijd heeft overschreden.

Nog voordat hij hoorde over zijn nieuwe startpositie, sprak Hamilton zich uit over zijn dag. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was eerlijk in gesprek met Sky Sports: "Ik ben niet helemaal tevreden. Het is wel goed voor het team dat we op de voorste twee startrijen staan. Het begin van de sessie was heel moeilijk, de omstandigheden waren echt heel lastig met die wind. Uiteindelijk was het dan ook een redelijke sessie vanuit mijn kant. Ik zal in de race alles moeten geven om de punten te pakken. Het is in ieder geval goed dat we voor de Ferrari's staan."