Marko steunt worstelende Perez: "Max is gewoon een soort beest"

Max Verstappen pakt dit weekend vrijwel zeker zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur speelt dit seizoen met zijn concurrenten. Ook zijn teamgenoot Sergio Perez komt niet in de buurt van hem. Volgens teamadviseur Helmut Marko hoeft Perez zich niet te schamen.

Max Verstappen presteert dit seizoen opvallend sterk in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander wist slechts drie Grands Prix niet te winnen en hij verbrak in de afgelopen maanden ook meerdere opvallende wereldrecords. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez is bezig met een iets minder sterk seizoen. Hij staat nog wel tweede in het wereldkampioenschap, maar hij won slechts twee Grands Prix en hij worstelde ook regelmatig met zijn vorm.

Red Bull-adviseur Helmut Marko steekt zijn Mexicaanse coureur een hart onder de riem. Marko stelt namelijk dat Perez zich niet hoeft te schamen. In gesprek met zijn landgenoten van Kronen Zeitung wijst Marko naar het verleden: "Alle teamgenoten van Ayrton Senna gingen ook kopje onder. Gerhard Berger kan je daar wel een aantal verhalen over vertellen! Max is gewoon een soort beest. Ik denk dat op het moment alleen de twee oude mannen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso, het naast hem vol kunnen houden."