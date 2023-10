"Russell vindt prestaties van Verstappen niet indrukwekkend"

Max Verstappen is bezig met een extreem sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan dit weekend in Qatar zijn wereldtitel prolongeren. Hij profiteert van zijn sterke Red Bull-bolide en volgens George Russell kunnen zeker vijf andere coureurs ook kampioen worden in deze auto.

Verstappen heeft dit seizoen slechts drie Grands Prix niet weten te winnen. In de openingsfase van het seizoen werd hij twee keer verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez en in Singapore was Ferrari-coureur Carlos Sainz sneller. Het team van Mercedes heeft dit seizoen nog geen race gewonnen. Russell kwam in de straten van Singapore nog dichtbij, maar hij crashte in de laatste ronde.

2020

Mercedes-coureur Russell denkt dat zijn team de strijd aan kan gaan met Red Bull. De Brit denkt dat zijn werkgever in het verleden heeft aangetoond dat ze in staat zijn om te domineren. In de podcast Beyond the Grid toont Russell zich strijdbaar: "Je hoeft alleen maar terug te gaan naar 2020, toen had Mercedes één van de dominantste auto's ooit gebouwd. In 2021 werd Max wereldkampioen, maar hij vocht tenminste nog met Lewis om het kampioenschap."

Beste auto

Russell denkt dan ook dat Verstappen zich simpelweg op de juiste plek op het juiste moment bevindt. De Brit is dan ook niet onder de indruk: "Ik kan met veel zekerheid zeggen dat er vijf coureurs op de grid staan die in de beste auto het wereldkampioenschap zouden winnen. Natuurlijk is mijn teamgenoot Lewis één van die coureurs. Als ik iedere week met hem de strijd aan ga, heb ik een soort maatstaf voor mijzelf. Het geeft mij veel vertrouwen om te zien dat ik mee kan komen."