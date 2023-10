Wat zijn de mogelijkheden voor een Grand Prix in Afrika?

De Formule 1 is een officieel wereldkampioenschap. Overal ter wereld worden er Grands Prix georganiseerd, behalve in Afrika. Lewis Hamilton sprak recent weer de wens uit om op het Afrikaanse continent te racen. De kans dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren is zeer klein, GPToday.net zet de mogelijkheden op een rijtje.

Zuid-Afrika

Slechts één Afrikaans land lijkt echt kans te maken op een Grand Prix. Het gaat hier om Zuid-Afrika. In het verleden reed de Formule 1 hier al op het circuit van East London en later op Kyalami. Dat laatste circuit maakt nog steeds kans op een plekje op de kalender. Het is geen geheim dat er meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de lokale organisatie en de Formule 1. Een deal was echter niet mogelijk en hierdoor staat de Belgische Grand Prix nog steeds op de kalender.

Kyalami is echter niet de enige plek waar een Grand Prix kan worden verreden. Wie kijkt naar de huidige tendens, ziet dat veel van de nieuwe Grands Prix worden verreden op stratencircuits. Hamilton weet dit ook, hij wees hierbij naar Johannesburg en Kaapstad. De laatstgenoemde stad lijkt dan de beste kans te hebben, want ze hebben recent al een race voor een wereldkampioenschap van de FIA georganiseerd. In februari werd er namelijk geracet door de Formule E. Het circuit kronkelt om het Groenpuntstadion heen waar in 2010 werd gevoetbald tijdens het WK.

Marokko

De Formule 1 heeft in een ver verleden ook geracet in Marokko. In 1958 werd er een Grand Prix verreden op het reusachtige circuit van Ain-Diab in Casablanca. Het circuit bestaat inmiddels niet meer en in het recente verleden is er nooit gesproken over een race in dit land in Noord-Afrika. In Marokko ligt wel een circuit met een Grade Two-licentie van de FIA. Het semi-stratencircuit van Moulay El Hassan was de gastheer van de Formule E en het WTCC. De kans dat deze baan wordt aangepast voor de Formule 1, is vrijwel nul. Daarnaast bevindt het circuit zich in Marrakesh en deze stad is recent getroffen door een verschrikkelijke aardbeving.

Zanzibar

Naast Zuid-Afrika en Marokko zijn er eigenlijk geen andere Afrikaanse landen met geschikte circuits. Maar, dat betekent niet dat er geen interesse is. Enkele maanden geleden kwam Zanzibar namelijk met een bizar idee naar buiten. Op het eiland voor de kust van Tanzania wil men een megalomaan circuit gaan bouwen wat zo’n 500 miljoen euro moet kosten. De ideeën klonken enorm ambitieus, maar sinds de aankondiging is het ijzig stil rondom het project.

Weinig mogelijkheden

Verder liggen er niet veel mogelijkheden in Afrika. In Angola, Namibië en Senegal zijn wel permanente circuits, maar deze beschikken niet over de faciliteiten om überhaupt een grote internationale race te organiseren. Wie denkt dat Afrikaanse landen niet in staat zijn om een groot internationaal sportevenement te organiseren, zit ook mis. Het beste voorbeeld daarvan is het WK Wielrennen dat in 2025 plaatsvindt in het Rwandese Kigali. Over een Grand Prix in Rwanda is het nog niet gegaan, maar het zou ook niet vreemd zijn als dit soort landen in de nabije toekomst interesse tonen in de Formule 1.