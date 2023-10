Verstappen focust zich niet op records: "Doel om kampioen te worden"

Max Verstappen heeft in zijn loopbaan al meerdere bijzondere records verbroken. Dit jaar verbrak hij ook een aantal records en dat zorgde voor veel complimenten aan zijn adres. Verstappen zelf maakt zich niet druk om de records, hij wil alleen maar het wereldkampioenschap winnen.

Verstappen is al sinds het begin van dit seizoen bezig met winnen. Hij werd dit jaar slechts drie keer verslagen, twee keer door zijn Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Perez en één keer door Ferrari-coureur Carlos Sainz. Verstappen heeft daarnaast ook het record van de meeste Grand Prix-zeges op rij verbroken. Toen hij dit record in Monza verbrak reageerde hij zeer trots, maar het echte feestje wil hij dit weekend in Qatar pas gaan vieren. Hij kan dan immers wereldkampioen worden.

De wereldtitel is dan ook het enige waar Verstappen zich op focust. De Nederlander wil zijn titel prolongeren en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. In de Red Bull-podcast Mind Set Win legt Verstappen dit uit: "Het is leuk, maar aan de andere kant focus ik mij daar niet te veel op. Ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen elke keer dat ik in de auto zit. Als je daardoor een record verbreekt, dan is dat geweldig. Maar, het is belangrijker dat je je doel bereikt. Uiteindelijk is het mijn doel om wereldkampioen te worden."