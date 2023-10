Russell optimistisch over 2024: "Dan kunnen wij dat ook"

Het team van Mercedes is niet bezig met het sterkste seizoen uit hun bestaan. Toch staat de Duitse renstal wel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Het liefst wil Mercedes in 2024 weer de degens gaan kruisen met Red Bull Racing, George Russell heeft in ieder geval veel vertrouwen hierin.

Red Bull is dit seizoen veel te snel voor de meeste teams. De Oostenrijkse renstal heeft slechts één Grand Prix niet gewonnen en ze hebben de constructeurstitel ook al op zak. Bij Mercedes willen ze heel graag de strijd aangaan met Red Bull, maar ze beseffen zich dat dit in 2023 niet mogelijk is. Dit jaar vochten ze vooral met de teams van Aston Martin, Ferrari en McLaren. Volgend seizoen willen ze die stap naar voren gaan zetten.

Mercedes-coureur George Russell is in ieder geval hoopvol. Hij presteert niet zo sterk als vorig seizoen, maar hij is verder wel tevreden met zijn prestaties. De Brit maakte vaker wat foutjes, maar hij heeft alsnog veel zelfvertrouwen. In een Q&A op de Mercedes-site spreekt hij zich uit over de kansen voor het komende jaar: "Ik ben optimistisch over volgend seizoen. Als je kijkt naar de progressie van andere teams zoals Aston Martin en McLaren, dan krijg ik vertrouwen. Als die teams het kunnen, kunnen wij het ook."