Perez verwacht grote uitdagingen in Qatar

In theorie kan Sergio Perez dit seizoen nog wereldkampioen worden in de Formule 1. Maar, die kans is echter wel bijna nul. Zijn Red Bull Racing-teamgenoot wordt in de sprintrace vrijwel zeker wereldkampioen, maar Perez gaat wel zijn best doen. Hij wil op de baan laten zien wat hij in zijn mars heeft.

Perez is bezig met een wisselvallig seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij staat nog wel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar in tegenstelling tot Verstappen kende hij veel tegenvallende raceweekenden. Hij viel in Japan uit, hij viel in de eerste seizoenshelft meerdere keren vroegtijdig af in de kwalificatie en de Mexicaan heeft het daarnaast moeilijk met het gedrag van de Red Bull-bolide.

Perez weet wat de gevaren van het circuit van Losail in Qatar zijn. De Mexicaanse Red Bull-coureur legt dit uit in zijn vooruitblik op het aanstaande raceweekend: "Het sprintformat zorgt voor uitdagingen als het gaat om het afstellen van de auto, dus we zullen samen hard moeten werken om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de kwalificatie op vrijdag. Het kan een lastig circuit zijn, dat ondervonden we al in 2021. Het gripniveau wordt beïnvloed door het zand, dus je moet alert zijn."