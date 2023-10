Wolff wil de strijd aangaan: "Dit wordt een interessante uitdaging"

Het team van Mercedes gaat er in de komende Grands Prix alles aan doen om de tweede plek in het constructeurskampioenschap vast te houden. In Qatar gaan ze de strijd met Ferrari vol aan en teambaas Toto Wolff geeft aan dat ze hard moeten werken om de auto snel onder de knie te krijgen.

Het team van Mercedes staat momenteel op 305 punten, Ferrari volgt met 285 punten. De Italiaanse renstal zal er alles aan gaan doen om de tweede plaats van Mercedes af te pakken, maar de Duitse renstal wil deze positie met hand en tand gaan verdedigen. Na het tegenvallende weekend in Japan, moet er in Qatar goed worden gepresteerd. Teambaas Toto Wolff realiseert zich dit als geen ander.

Terugkeer

Wolff wist dat zijn team niet goed zou presteren in Japan, in Qatar willen ze de degens weer gaan kruisen met Ferrari. De Oostenrijker spreekt zich uit in de vooruitblik van Mercedes: "We keren voor het eerst sinds 2021 terug naar het circuit van Losail. Die eerste race op deze baan was een succes voor ons, dus we kijken ernaar uit. Met die vloeiende bochten is het een veeleisend circuit waarvan de coureurs enorm genieten."

Aanpassingen

Wolff realiseert zich ook dat het circuit van Losail eigenlijk onbekend terrein is voor zijn team. De baan is flink onder handen genomen en dat betekent dat ze veel moeten leren: "Sinds ons laatste bezoek zijn er veel dingen aangepast, zowel naast als op de baan. Het wordt dan ook belangrijk om in de eerste vrije training erachter te komen wat de aanpassingen met de baan hebben gedaan. Aangezien het een sprintweekend is, hebben we weinig tijd om een solide set-up te vinden voor de rest van het weekend. Het wordt een interessante uitdaging en we hebben er zin in."